Corap, ancora due anni a disposizione del commissario per completare la liquidazione

CATANZARO Ancora due anni a disposizione per concludere la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Corap, il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha infatti prorogato l’incarico a Sergio Riitano quale commissario liquidatore del Corap per 24 mesi, termine massimo di proroga. Proroga disposta perché – si legge nel decreto adottato da Occhiuto – «è necessario definire e ultimare le procedure relative alla liquidazione amministrativa del Corap secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia», fermo restando – si specifica poi – che «il commissario liquidatore ha provveduto a garantire l’esercizio provvisorio dell’ente nonché le funzioni di pubblica utilità, tutelando il personale a tempo indeterminato nonché il ceto creditorio». Riitano era stato nominato commissario liquidatore del Corap poco più di un anno fa, il 16 marzo 2022, subentrando al dimissionario Enrico Mazza, dirigente di Confindustria. (c. a.)