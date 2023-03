Petilia Policastro, nuove accuse di molestie sessuali per l’ex sindaco Nicolazzi

La vicenda

PETILIA POLICASTRO Nuova tegola sull’ex sindaco di Petilia Policastro Amedeo Nicolazzi. Ci sarebbe stato un altro presunto tentativo di ottenere prestazioni sessuali in cambio di un posto di lavoro. Dopo l’altra inchiesta che ha interessato lo stesso Nicolazzi nel 2021 per lo stesso presunto modus operandi.

Secondo l’accusa una donna 31enne di origini rumene si sarebbe rivolta all’allora sindaco per garantirsi occupazione all’interno di una clinica. Ma l’incontro tra i due sarebbe poi sfociato in una richiesta da parte del 72enne imprenditore del settore oleari di prestazioni sessuali. La donna non avrebbe ceduto alle “lusinghe” esplicite, abbandonando rapidamente la stanza.

L’indagine – partita da intercettazioni degli inquirenti, e non dalla denuncia della vittima – ha portato all’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Crotone che ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex sindaco con l’accusa di tentata concussione sessuale. L’udienza davanti al gup di Crotone è fissata per il 10 maggio prossimo.