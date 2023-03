Vittoria esterna (con rischio finale) per il Basketball Lamezia

basket

CASALNUOVO DI NAPOLI Rischia di gettare alle ortiche un vantaggio di 15 punti il Basketball Lamezia in casa del Sant’Antimo, ma per le fenici gialloblu la trasferta a Casalnuovo di Napoli coincide con una vittoria che mantiene vive le speranze di agganciare il secondo posto nel girone Argento, con nel prossimo quarta contro prima e seconda contro terza per stabilire le distanze finali del girone d’andata. Gara equilibrata nel primo quarto, con le due compagini a rispondersi canestro su canestro senza andare in svantaggio per più di un possesso. Un gancio nel pitturato di Hajrovic chiude di 2 lunghezze in favore dei lametini il primo parziale di 10 minuti. Approfittando di un momento di basse percentuali dalla distanza per i padroni di casa, Boffelli e compagni allungano al rientro in campo (14-22) con coach Vinciguerra a richiamare in panchina i suoi. I campani rispondono presente (18-22) ed arriva immediato il time out per Del Vecchio, con gara che rompe nuovamente l’equilibrio dopo il primo tentativo di fuga delle fenici (22-31 a meno di 3 minuti dall’intervallo lungo) e Lamezia che va al risposo sul 27-39 in proprio favore con Boffelli e Vita Sadi già in doppia cifra di punti personali (13 e 10 rispettivamente). Ad inizio terzo quarto due palle perse fanno scendere il vantaggio gialloblu (36-44), ma entrambe le squadre iniziano a commettere qualche sbavatura di troppo. Tra infrazioni di passi e palloni non controllati al meglio, nelle proteste trova un fallo tecnico coach Vinciguerra (36-48), e però Sant’Antimo ritrova le energie sfruttando poca lucidità avversaria (44-48). Del Vecchio rivede le rotazioni, e le fenici vanno all’ultimo riposo con un solo possesso di vantaggio (47-50). Luongo a 8 minuti dal termine riporta avanti i suoi (51-50) dopo una rincorsa durata 3 quarti, e si torna a lottare su ogni pallone, punto su punto (58-59 con 5 minuti sul cronometro). Negli ultimi 120 secondi Monier prova a caricarsi la squadra sulle spalle (59-64), Vita Sadi realizza uno dei due liberi guadagnati (59-65) e poi realizza da sotto nell’ultimo minuto (59-67), mentre Quaranta dalla linea delle carità è freddo a metà (60-67). Nel finale gioco fermo a lungo per asciugare il campo dopo una carambola davanti la panchina dei campani, e al rientro in campo palla persa in attacco per Monier con 2 punti facili in ripartenza consegnati a Quaranta (62-67), con pronto riscatto per il capitano argentino realizzando 3 tiri liberi (62-70). Negli ultimi 22 secondi Quaranta fa percorso netto dalla lunetta (64-70) emulato da Boffelli (64-72) che mette in ghiaccio la vittoria per i lametini. Il 2 aprile al Palasparti arriva la capolista Potenza, con Rende che ospiterà Sant’Antimo, per un turno in cui le due calabresi scenderanno in campo a mezzora di distanza anche dalla palla a due (Potenza 24, Rende 20, Sant’Antimo 16 e Lamezia 14 l’attuale classifica).

Tabellino

SKILLS4U SANT’ANTIMO – GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA 64-72

(14-16, 27-39, 47-50)

SKILLS4U SANT’ANTIMO: D’Antonio 4, Di Donato, Gonazalez 2, Quaranta 19, Aldi, Luongo 9, Verazzo 4, Jamimovic, Puca 20, Nardi, Stentardo 6. Coach: Vinciguerra. GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA: Vukosavljevic, Jarasiunas, Monier 19, Datouwei 11, Fazzari, Vita Sadi 15, Hajrovic 4, Boffelli 21, Labovic 2, Tagliano. Coach: Del Vecchio.