Butta la droga dal balcone e tenta la fuga, arrestato un uomo a Cosenza

COSENZA Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha eseguito, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore della Provincia di Cosenza e coordinati dalla locale Procura della Repubblica, diversi controlli in città, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso di detti servizi, una persona è stata arrestata poiché trovata in possesso di sostanza stupefacente del tipo eroina, in pietra, e di altro materiale strumentale all’attività di spaccio. In particolare, l’uomo, sorpreso in casa dai poliziotti a cui aveva aperto la porta della propria abitazione, ha cercato dapprima di disfarsi di un involucro lanciandolo dal balcone, verso la strada, per poi tentare di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato da altri agenti nella strada che costeggia l’abitazione. L’involucro, recuperato da altri poliziotti che opportunamente appostati avevano osservato la scena, è risultato contenere la sostanza stupefacente, poi sottoposta a sequestro. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’A.G. procedente.