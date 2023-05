La battaglia del comune di Zumpano contro la pubblicità abusiva: «No ad aziende di serie A e serie B»

l’iniziativa

ZUMPANO «E’ in corso sul nostro territorio un’intensa attività di contrasto alle installazioni di cartelli pubblicitari abusivi. Affissioni senza alcuna autorizzazione, con autorizzazioni scadute o non in regola nei pagamenti sono state coperte in seguito a diffide e sanzioni amministrative». Ad annunciarlo è il primo cittadino di Zumpano, nel Cosentino, Fabrizio Fabiano.

«Un lavoro scrupoloso che non veniva seguito da anni, svolto dall’amministrazione comunale, coordinato dal consigliere Mattia Paese insieme all’ufficio vigilanza ed all’ufficio tributario», afferma il sindaco. «L’attività di controllo non si esaurisce qui, continuerà con maggiore enfasi e seguiranno ulteriori azioni nei confronti di chi non sarà disposto a regolarizzare le proprie posizioni nei confronti dell’ente», si evince in una nota dell’amministrazione comunale.

Lotta alla pubblicità abusiva, dunque. Il comune, da anni ormai, è oggettivamente “preso d’assalto” dalle tantissime pubblicità riversate sull’ampio territorio. Soprattutto a valle, nella zona dei centri commerciali ed industriali. Da qui la volontà di disciplinare meglio il servizio, mettere in regola ogni singola richiesta e veicolare, unilateralmente, il messaggio pubblicitario. «Non ci possono essere aziende di serie A ed aziende di Serie B: per il comune di Zumpano, che crede fermamente nella comunicazione privata, strumento propedeutico ed indispensabile alle attività economiche, tutti sono uguali e nessuna differenza può persistere tra le richieste». Non solo: si sta ragionando, da tempo, insieme a tutta la squadra di governo, ad un nuovo indirizzo politico riferito alla gestione degli spazi comunali. «Più ordine, maggiore disciplina, migliore visibilità. Per tutti», il pensiero del sindaco Fabiano.