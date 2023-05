“Nuova Era”: «A Lamezia due giornate emozionanti dedicate al ricordo delle vittime di mafia»

Giornate della legalità

LAMEZIA TERME «Il dovere della memoria e l’impegno quotidiano per l’affermazione della legalità hanno caratterizzato due giornate dense di valore per la comunità di Lamezia Terme. Non solo celebrazioni ma autentici spazi di approfondimento e riflessione soprattutto con le giovani generazioni hanno definito due giornate interamente dedicate al ricordo di chi è oggi vittima innocente delle mafie e ha sacrificato la propria esistenza in nome del contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata: il 23 con la giornata della legalità in concomitanza con l’anniversario della strage di Capaci e oggi con le diverse tappe della giornata della legalità a Lamezia Terme». È quanto afferma in una nota il gruppo consiliare di Lamezia Terme “Nuova Era”, composto da Eugenio Guarascio e Lucia Cittadino. «Siamo convinti – continua “Nuova Era” – che il seme della giustizia potrà trovare terreno fertile proprio grazie alla preziosa sinergia fra istituzioni e società perché rappresenta un’esigenza fondamentale per promuovere il pieno sviluppo di una comunità, costituisce una conquista sociale da tutelare e proteggere attraverso una testimonianza quotidiana. E sentimenti di gratitudine e vicinanza ancor di più oggi ci legano agli apparati dello Stato impegnati nei nostri territori per affermare legalità e giustizia e dimostrare un’azione radicata saldamente nelle nostre coscienze».