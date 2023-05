la tragedia

COSENZA Un operaio di 62 anni è morto oggi pomeriggio a Rende, mentre si trovava in un cantiere. Secondo quanto appreso, l’uomo impegnato in alcuni lavori di tinteggiatura si trovava su una impalcatura quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato compiendo un volo di tre metri. Sul posto, sono stati immediati i soccorsi. Presenti i carabinieri per le indagini del caso. (f. b.)