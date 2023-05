Emergenza migranti senza fine, in 151 sbarcano a Crotone

L’accoglienza

CROTONE Sono sbarcati, poco dopo la mezzanotte di domenica, 151 migranti soccorsi al largo della costa calabrese dal pattugliatore Bojador della guardia nazionale portoghese che opera nel sistema di sorveglianza di Frontex. I migranti si trovavano a bordo di una imbarcazione intercettata da una motovedetta della Guardia costiera dalla quale sono stati trasbordati sulla nave militare.

Le loro condizioni di salute, valutate dal personale medico dell’Asp di Crotone, sono buone dopo un viaggio partito dalle coste turche e durato circa 5 giorni. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone ed eseguite dal personale dell’Ufficio immigrazione della Questura e dalla Polizia scientifica. La Croce Rossa Italiana ha provveduto al loro trasferimento nel centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto. I migranti sbarcati, sono tutti uomini, tra loro ci sono 34 minori non accompagnati, provenienti da Pakistan ed Egitto, si trovavano a bordo di una peschereccio intercettato da una motovedetta della Guardia costiera dalla quale sono stati trasbordati sulla nave militare. In tutto sono 151 persone, e non 152 come reso noto in precedenza. Quello di stanotte è il terzo sbarco in dieci giorni a Crotone.

Il 18 e 19 maggio, infatti, erano arrivati al porto crotonese – sempre soccorsi dal pattugliatore portoghese – 138 migranti, e successivamente altri 87 a bordo di un veliero scortato dalla Guardia costiera.