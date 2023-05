Goel compie 20 anni. A Locri l’evento per celebrare l’anniversario

L’appuntamento

LOCRI Goel, il gruppo cooperativo che gestisce numerose attività in campo sociale compie vent’anni. Per celebrare questo anniversario venerdì 9 giugno con inizio alle ore 15 si svolgeranno una serie di attività all’interno del salone delle conferenze del Centro pastorale di Locri. In particolare il pomeriggio si articolerà in cinque momenti.

Nel primo i responsabili dei consorzi e dei settori che compongono il Gruppo racconteranno con parole e video le principali attività su cui è impegnato Goel. Tra di loro anche Marina Galati, di Comunità Progetto Sud, con cui Goel è impegnato in un percorso federativo comune.

Nel secondo verranno esposti i risultati di una ricerca dal tema “I Calabresi vogliono il cambiamento?”. Sarà Pierpaolo Parrotta, professore di economia politica

all’Università di Siena, ad esporre i risultati della campagna condotta da Goel su tutto il territorio calabrese: .

Nel corso del pomeriggio ci sarà la prima presentazione nazionale del libro “manuale dell’etica efficace” di Vincenzo Linarello con la prefazione di Nicola Gratteri e di Antonio Nicaso, edito dalla neocostituita casa editrice “Goel Edizioni”.

Nel libro è argomentata la proposta politico culturale di GOEL – Gruppo Cooperativo, che lancia un nuovo paradigma etico per l’economia, la politica, la democrazia e lo stato. Il libro è già in pre-vendita sull’e-commerce del gruppo al questo link.

Ultimo momento previsto a Locri è la tavola rotonda “L’etica efficace può essere un approccio innovativo per costruire il bene comune a tutti i livelli?”. Alla tavola rotonda parteciperanno Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, Carlo Borgomeo, già presidente di Fondazione “Con Il Sud”, Carola Carazzone, Segretaria Generale di Assifero (l’associazione italiana delle fondazioni e degli enti filantropici) e vice-presidente Philea (Philanthropy Europe Association, l’associazione che rappresenta oltre 10.000 fondazioni ed enti filantropici d’Europa), Stefania Pellegrini, ordinaria all’Università di Bologna promotrice del corso su “mafia e antimafie”.

I relatori saranno moderati da Massimo Folador, Professore di Business Ethics e sviluppo

sostenibile presso la LIUC – Università Cattaneo.

I lavori si concluderanno con un’apericena di convivialità a base dei prodotti di Goel Bio, il marchio delle aziende agricole che si oppongono alla ‘ndrangheta di Goel-Gruppo Cooperativo .