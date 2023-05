Cosenza, incendio in un supermercato in via Panebianco. Possibile azione dolosa

l’intervento

COSENZA Intorno alla mezzanotte, due squadre dei vigili del fuoco di Cosenza sono intervenute per spegnere un principio di incendio che ha causato danni ad un supermercato sito in via Panebianco, a Cosenza. Le fiamme, dall’esterno, hanno raggiunto l’interno dell’esercizio commerciale. Sulle cause e sull’origine del rogo stanno indagando i poliziotti in servizio alla Questura di Cosenza. Danneggiati sia il muro esterno che la saracinesca dell’esercizio commerciale. Sul posto è stato tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’intera area.