Testimonianza e cultura, così cresce l’antimafia tra Calabria e Sicilia

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “L’altra Politica”, l’approfondimento settimanale in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de “L’altro Corriere Tv”. Ospiti di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Tina Montinaro e Cristina Porcelli, direttrice organizzativa del Festival Trame.

Montinaro: «Non credo che Messina Denaro abbia intenzione di pentirsi»

«Non credo che Matteo Messina Denaro abbia intenzione di collaborare con la giustizia, meno che mai di pentirsi». È quanto sostiene Tina Montinaro, vedova di Antonio, il poliziotto che insieme ad altri suoi colleghi, scortava Giovanni Falcone in quel tragico 23 maggio 1992 dove il celebre magistrato perse la vita. «Ritengo che il super boss catturato a Palermo dopo un trentennio circa di latitanza sia lontanissimo da un ravvedimento, anche perché l’aspettativa di vita non è delle migliori, data la sua malattia». Qualcosa però è cambiato a Palermo, e cambierà anche in Calabria, secondo la Montinaro: «Oggi non si può più dire che l’approccio alle mafie sia quello di diversi decenni fa, vuoi per il sacrificio di valenti uomini e donne che hanno immolato la propria vita per lo Stato, vuoi perché le strutture del malaffare sono state attaccate alla base». Questo però non significa che le mafie siano meno presenti: «Esse vanno stanate nella società civile, nel mondo delle professioni e nella politica, perché quella di oggi è una mafia che studia, che si adegua ai tempi, a tutte le latitudini. Ciò però non toglie che un grande lavoro in termini di consapevolezza sia stato fatto, e prosegua, a beneficio dei giovani con i quali sono sempre a contatto».

Verso Trame Festival

Cristina Porcelli ha invece annunciato la dodicesima edizione di Trame, l’importante festival dei libri sulle mafie che anche quest’anno si prefigge di creare momenti di confronto alto con grandi personalità. «Tutto si svolgerà, come negli altri anni, nel cuore di Lamezia Terme dal 21 fine al 25 giugno, con un’anteprima giorno 20 nella giornata dedicata al rifugiato. Il tema predominante sarà il Mediterraneo, con le sue storie, le sue trame appunto, ma anche con le sfide principali che lo attendono. Abbiamo un esercito di giovani volontari che non vede l’ora di mettersi al servizio dell’organizzazione per offrire a Lamezia e all’intero paese una cinque giorni di scambi culturali. E questo è uno dei risultati più belli poiché dimostra che il lavoro di formazione e di sensibilizzazione che viene svolto nel corso di dodici mesi con il coinvolgimento delle scuole e delle istituzioni, frutta interesse e passione».