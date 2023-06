Salvini a “Le Figaro” e “El Pais”: «Il Ponte sullo Stretto si farà»

la dichiarazione

ROMA «Il Ponte sullo Stretto si farà». Lo sostiene il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini in due interviste con media stranieri e pubblicato oggi, sul francese Le Figaro e sullo spagnolo El Pais, nel giorno in cui il titolare del Mit vola in Lussemburgo per il Consiglio dei Trasporti dell’ Unione europea. A proposito del collegamento stabile tra Calabriae Sicilia, Salvini sottolinea che «permetterà di collegare Palermo e Berlino», dando concretezza a un progetto di cui si parla da decenni col via ai lavori «nell’estate 2024 per entrare in funzione nel 2032» riuscendo a creare «lavoro e ricchezza senza precedenti” per il Sud. A proposito di fondi europei, Salvini sottolinea che il proprio ministero “non intende rinunciare a un solo euro». Su El Pais, a proposito di Ponte sullo Stretto Salvini segnala che sarebbe «un vantaggio competitivo per tutta Italia».