Creatività Talentuose

RENDE Nei giorni scorsi sono stati decretati i vincitori del settimo ciclo di UniCaLab, il percorso di formazione e contaminazione per lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative promosso dall’Università della Calabria e rivolto a studenti e neolaureati.

Sono stati tre i team premiati sul palco del Teatro Auditorium Unical: FlexiPets ha presentato uno strumento ricreativo per cani che veicola principi attivi (olio di canapa con CBD) specifici per il distress psico-fisico, RIVS ha proposto un business di oggetti elettronici ricondizionati mentre S.O.S. Sanitary ha sviluppato un’app per l’ottimizzazione dei tempi di attesa nei pronto soccorso.

A valutare le proposte e decretare i tre team vincitori è stata una giuria di esperti composta da Maurizio La Rocca, docente Unical di Management e Finanza Aziendale, Menotti Lucchetta, Dirigente Settore Università, Politiche Giovanili e Sport, Pari Opportunità della Regione Calabria, Mariacarmela Passarelli, docente Unical di Economia e Gestione delle Imprese, Ivano Trombino, Fondatore dell’azienda “Vecchio Magazzino Doganale”, Gabriele Zangara, Co-Founder & CEO della startup “Blue Innovation”.

Quest’anno UniCaLab è stato oggetto dell’intervento regionale “Creatività Talentuose” della Regione Calabria, volto alla promozione della nuova imprenditorialità giovanile in Calabria. E così, è divenuto un programma formativo inter-ateneo che coinvolge, appunto, anche le altre università calabresi.

Per questo motivo, i componenti dei team di FlexiPets, RIVS e S.O.S. Sanitery – oltre ai premi in denaro e ai voucher per la formazione e l’acquisto di servizi da utilizzare per lo sviluppo del progetto – hanno conquistato l’accesso alla fase di “Accelerazione”, dopo la quale affronteranno la competizione di livello regionale sfidando i team che hanno vinto le pitch session dell’Università Magna Graecia e dell’Università Mediterranea.