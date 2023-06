Sport & mare

VIBO VALENTIA Il Trofeo Italiano Beach Rugby torna ad animare le più belle località di mare della Penisola approdando per la prima volta in assoluto in Calabria. Nello splendido scenario della spiaggia di Bivona, a Vibo Valentia, Beach rugby, a Vibo la prima tappa del trofeo italiano che andranno a giocarsi i punti messi in palio dalla prima tappa stagionale: Rugby RM “Sabbie Mobili”, Rugby CT “I Maledetti”, Rugby ME “Astropanda”, Rugby NA “I Pirati di Nisida” e “CAS Rugby ReggioCalabria”. L’evento prenderà il via alle 15 con il Bootcamp per bambini e ragazzi di tutte le età, per proseguire poi alle 16 con il fischio di inizio del Torneo. Al termine delle partite terzo tempo per tutte le squadre.