Bandi cultura, Bruni: «Penalizzati gli enti locali»

L’interrogazione

CATANZARO «La scarsa attenzione che la nostra Regione dedica ad alcuni ambiti della cultura è davvero preoccupante e io mi sento di condividere totalmente le preoccupazioni degli amministratori che lamentano poche risorse proprio nei confronti di un settore essenziale». Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Gruppo Pd e Vicepresidente della Commissione Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative che aggiunge: «L’ultima dimostrazione concreta viene fuori da un bando promosso dalla Regione per finanziare offerte culturali al quale possono partecipare i comuni per attività varie, mostre, concerti, incontri, musica e altro».

«Il bando, però, prevede due linee di intervento – sostiene – una per gli enti locali con una dotazione di appena 220.000 euro, la seconda riservata a fondazioni e associazioni, imprese e loro consorzi, società cooperative, con una dotazione più ampia di 980.000. Purtroppo, la novità negativa è che nei bandi degli scorsi anni tale distinzione non si è mai fatta perché è chiaro che penalizzando i comuni si penalizzano le attività culturali in generale (che sono di loro competenza specifica)».

«Non si capisce perché nella misura in oggetto -sottolinea Bruni – c’è tutta questa differenza di fondi a discapito del pubblico che non c’è negli altri bandi. Una giustificazione per questa scelta pare sia la volontà di garantire agli enti locali una quota assegnata certa. La motivazione non mi pare convincente perché così si ottiene l’effetto contrario. Occorrerebbe, invece, assegnare risorse adeguate, visto che parliamo di cultura».

«Questo bando è in scadenza il 22 settembre – conclude l’esponente dem – c’è la possibilità di modificarlo aumentando la dotazione finanziaria perché tutti possano parteciparvi senza limitazioni. In questo modo si eviterebbe una disparità di trattamento ripristinando una situazione dove tutti hanno le stesse possibilità. A tale proposito ho appena presentato al Presidente della Giunta un’interrogazione a nome del Partito Democratico».