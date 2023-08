Dal Governo arriva l’ok alla riorganizzazione del Mit

il nuovo assetto

ROMA «Nasce al Mit la Direzione generale per la casa. Il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative viene infatti ridisegnato, così da accogliere tanto una direzione per l’edilizia statale, quanto una per la casa e la riqualificazione urbana». Lo annuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, confermando l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’organismo indipendente di valutazione della performance. «Da tre i dipartimenti al Mit diventano quattro: Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto; Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative; Dipartimento per i trasporti e la navigazione; Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione. Sono – sottolinea il Mit – la testimonianza della necessità di rendere l’apparato più funzionale ai crescenti impegni e rispondere all’esigenza di assicurare l’efficiente e puntuale raggiungimento di fondamentali obiettivi infrastrutturali e di trasporto».