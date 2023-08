Giustizia, in Italia mancano 1652 magistrati. A Reggio Calabria scoperto il 19,26% dei posti

I dati

REGGIO CALABRIA «Al tribunale di Reggio Calabria il 46% in meno dei magistrati togati». L’allarme era stato lanciato all’inizio dell’anno dalla Presidente del tribunale reggino Maria Grazia Arena. Situazione che viene confermata, seppur con numeri minori, dai dati diffusi dal Csm, aggiornati al 28 luglio. In Italia resta grave la situazione negli uffici giudiziari: in tutto il paese mancano 1652 magistrati, per una scopertura nazionale pari al 15,54%. Più precisamente manca il 16% di pm nelle Procure (426 su un totale di 2649 previsti) e il 15,36% di giudici nei tribunali e nelle Corti d’appello (1226 su 7984 previsti). Reggio Calabria si piazza al secondo posto nella classifica dei distretti con più necessità, con una scopertura del 19,26%, superata solamente da Bolzano (22,54%) e seguita da Venezia (19%). Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario la Presidente del Tribunale di Reggio si era così espressa: «La pianta organica, già di per sé inadeguata per il numero insufficiente di magistrati, non è mai stata interamente coperta, ed in epoca recente ha visto un aggravamento della scopertura per effetto del trasferimento ad altre sedi di magistrati già assegnati al Tribunale di Reggio Calabria quale sede di prima nomina».