Arriva Circe (anche) in Calabria, scatta l’allerta gialla

le previsioni

CATANZARO Pioggia a carattere temporalesco con un brusco calo delle temperature e rischio di locali esondazioni. È lo scenario che potrebbe verificarsi già nelle prossime ore in Calabria dove è previsto l’arrivo del ciclone Circe che si è abbattuto con violenza nel Nord del Paese.

Precipitazioni previste per Sabato 5 Agosto



Secondo le previsioni del il Meteo, l’area più colpita potrebbe essere tutta la fascia tirrenica dove sabato potrebbero cadere fino a 40mm di pioggia, l’equivalente di 40 litri per metro quadrato.

Ma anche l’area jonica potrebbe risentire degli effetti di “Circe”. Stando alle previsioni, si potrebbero registrare infatti temporali che potranno anche assumere carattere di forte intensità. Si eleverà così il rischio di nubifragi, di forti colpi di venti e purtroppo anche di locali grandinate.







Proprio per questo la Protezione civile calabrese, ha emesso un’allerta giallo che scatterà già dalla mezzanotte e intesserà l’intera regione.

La situazione dovrebbe durare l’intera giornata di sabato, per poi attenuarsi domenica. Stando alle previsioni, il meteo infatti, per dopodomani andrà rapidamente a migliorare nella regione. E dovrebbe perdurare solo il vento di Maestrale, che contribuirà a mantenere un contesto climatico gradevole su tutto il Paese. (rds)