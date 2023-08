Esodo estivo, ecco le strade calabresi a rischio “bollino nero”

Viabilità

CATANZARO Per il primo weekend di esodo di agosto, in previsione dell’aumento del traffico verso le località delle vacanze e con lo scopo di facilitare la circolazione sulla propria rete , l’ Anas ha ridotto ulteriormente, rispetto alla scorsa settimana, il numero dei cantieri attivi sulla sua rete stradale. Da oggi, infatti, ne sono stati sospesi altri 96. Passano dunque da 715 a 811 i cantieri rimossi nell’ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Tre cantieri su quattro saranno quindi fermati.

In particolare, lungo la rete Anas, per il primo fine settimana di agosto è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi, con un aumento nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, contraddistinta da bollino nero. Successivamente bollino rosso nel pomeriggio di domani e per la giornata di domenica 6 agosto, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici.

Tra le strade in cui l’Anas prevede il “bollino nero” ci sono alcuni tratti che interessano la Calabria. In particolare la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore.



«Vogliamo garantire vacanze sicure agli italiani»

L’Anas è anche impegnata per la sicurezza in mare: come negli anni passati pannelli elettronici sulla rete inviteranno a segnalare le emergenze alla Guardia Costiera. «Vogliamo attraverso un impegno congiunto garantire vacanze tranquille prevenendo eventuali criticità in mare e lungo i litorali», sottolinea l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi. “L’obiettivo è comune ed è quello di avvicinare i milioni di vacanzieri al senso della responsabilità ” afferma l’ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera. Dal primo agosto è in vigore l’obbligo per tutti i distributori di esporre i cartelloni con i prezzi medi di benzina e diesel. Per controllare che sia rispettato l’Anas effettuerà verifiche ispettive durante il periodo estivo.