Tragedia sul lavoro nel Catanzarese, 75enne muore schiacciato dal trattore

Il dramma

MIGLIERINA È morto schiacciato dal suo trattore mentre lavorava in un terreno a Miglierina. Così un 75enne ha perso la vita venerdì a contrada Palombara della cittadina del Catanzarese.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sulla vicenda si è aperta un’indagine affidata ai carabinieri che sono prontamente arrivati nell’area del drammatico incidente. Si tratta dell’ennesima tragedia legata al ribaltamento di un trattore in Calabria.