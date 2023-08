Incidente sulla A1, travolto e ucciso da un tir un cosentino

Il dramma

BOLOGNA È originario di Cosenza la vittima dell’incidente avvenuto sulla A1 tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Si tratta di un 54enne cosentino, ma residente in provincia di Reggio Emilia.

Da una prima ricostruzione, l’automobilista – che viaggiava da solo – era sceso dalla propria vettura, rimasta in panne, nella corsia di marcia più a destra della galleria, in un tratto dove non c’è corsia di emergenza, quando è stato travolto dal camion, che avrebbe investito sia l’uomo che l’auto ferma.

L’inciente attorno alle 3 della notte nei pressi della galleria “Allocco” all’altezza del chilometro 214 dell’autostrada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. L’incidente ha determinato 7 chilometri di coda, con ripercussioni di 4 chilometri, sempre di coda, sulla A1 Direttissima.