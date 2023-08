Nascondeva marijuana nella sua macchina, arrestato sulla Statale sulla Costa degli Dei

controllo del territorio

VIBO VALENTIA Nascondeva due etti di marijuana in buste sottovuoto all’interno della macchina: arrestato dalla Polizia. E’ accaduto nel Vibonese. Lungo la strada statale che conduce ad una località della “Costa degli Dei”, un equipaggio della Squadra Mobile notava una autovettura tenere un comportamento sospetto, procedendo al controllo del conducente. Insospettiti dal comportamento dell’uomo, agitato alla vista dei poliziotti, gli stessi effettuavano una perquisizione del veicolo, rinvenendo due buste sottovuoto di sostanza stupefacente del tipo marijuana nascoste sotto il sedile anteriore del veicolo. Le buste contenevano precisamente mezzo etto cadauna, per complessivi circa 100 grammi di marijuana, chiaramente destinata alla successiva vendita al minuto. La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione dell’uomo, rinvenendo ulteriori buste sottovuoto, ritenute utili per il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre a due dosi in piccoli involucri in plastica, già pronte per lo spaccio. Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti, si è si procedutoall’arresto in flagranza dell’indagato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari. Successivamente all’udienza dvaanti al gip veniva convalidato l’arresto e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il comune di residenza con permanenza domiciliare in orario notturno.