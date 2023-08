Un’altra vita spezzata nella Locride. Giovane muore in un incidente tra Platì e Bovalino

la tragedia

REGGIO CALABRIA Nuovo incidente mortale nella Locride, a pochi giorni dalla manifestazione in cui i sindaci chiedevano interventi per la sicurezza in un’area priva di diritti. Nel pomeriggio di sabato un giovane (le cui generalità non sono ancora note) ha perso la vita sulla strada provinciale che porta da Platì a Bovalino. Secondo quanto appreso non ci sarebbero altri veicoli coinvolti; si tratterebbe, cioè, di un incidente autonomo: il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. (redazione@corrierecal.it)