Buoni segnali da Cosenza e Catanzaro in vista dell’inizio del campionato. Ma le rose sono ancora incomplete

calcio serie b

COSENZA La nuova stagione di Cosenza e Catanzaro può dirsi iniziata. Ad inaugurarla ufficialmente è stata la squadra di Vivarini che ieri, nel turno preliminare della Coppa Italia, ha superato il Foggia concedendosi la possibilità di sfidare in trasferta, il prossimo 11 agosto, l’Udinese. Il Cosenza, dopo la buona prova in amichevole sul campo del Frosinone (3 a 3 il risultato finale), il 13 agosto affronterà al “San Vito-Marulla” il Sassuolo del cosentino Domenico Berardi che, nonostante le tante voci di mercato che lo indicano da settimane in procinto di lasciare il club neroverde, anche quest’anno dovrebbe rimanere il capitano della squadra allenata da Alessio Dionisi.

Dunque due altri test importanti per le due calabresi di B in attesa di conoscere il responso definitivo sulla Reggina) in vista dell’inizio del campionato che, salvo nuovi stravolgimenti, dovrebbe iniziare il 18 agosto con una “X” sul calendario al posto della Reggina o della squadra che dopo il Consiglio di Stato del 29 agosto prenderebbe il suo posto.

Cosenza e Catanzaro in attesa dei colpi di mercato

Sia il Cosenza che il Catanzaro sono al lavoro per completare le rispettive rose. Manca tanto, soprattutto alla compagine rossoblù che dopo gli ingaggi lampo di Tutino, Mazzocchi e Zuccon si è fermato, in attesa di buone occasioni di mercato. Il ds Gemmi è alla ricerca da tempo di un attaccante centrale di esperienza (La Mantia resta in cima alla lista dei desideri di Caserta anche se l’operazione non è semplice), di due esterni offensivi (Marras e Improta?), di due centrocampisti (Mattia Viviani del Benevento potrebbe essere annunciato a breve mentre si continua a trattare Acampora) e almeno un difensore centrale (Camporese della Reggina è in pole). Le ultime notizie di radio-mercato parlano di un rifiuto di Nicolas Viola a un’offerta della società silana.

Vuole completare la rosa anche il Catanzaro che dopo l’ingaggio del giovane bomber Napoli Ambrosino, sta provando a portare al “Ceravolo” un altro attaccante di esperienza. I nomi più gettonati sono quelli di Gliozzi (ex Cosenza e Pisa) e Moncini. In difesa il ds Magalini continua ad essere interessato a Fazio, Gagliolo e Szyminski, mentre a centrocampo si seguono Molina e Ciretti (quest’ultimo ex Ascoli).