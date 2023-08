Polemiche sull’intervento di De Angelis a Montauro, annullato l’evento

Il caso

MONTAURO «Al fine di evitare ogni polemica e strumentalizzazione di alcun genere, l’evento previsto per questa sera è annullato. Continuiamo a credere nel valore del pluralismo e rifiutiamo ogni accostamento ad ogni estremismo di qualsiasi estrazione o colore». Con un post sulla pagina facebook ufficiale della manifestazione, gli organizzatori del “Panta Festival 2023”, festival di arte e cultura in corso a Montauro (Catanzaro), hanno deciso di annullare un evento in programma stasera con Marcello De Angelis, il portavoce del presidente della Regione Lazio in queste ore al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulla strage di Bologna. L’evento prevedeva la presentazione del libro “Cosa significa oggi essere di destra?” di De Angelis e il successivo dibattito con l’autore.

Contro la presenza di De Angelis in Calabria questa mattina si era schierata l’Anpi di Catanzaro che aveva auspicato l’annullamento dell’evento. «Ribadiamo l’intento del Panta Festival che è quello di diffondere arte, cultura e socialità in un clima di serenità», hanno concluso su facebook gli organizzatori del “Panta Festival” di Montauro.