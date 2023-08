«Arrivederci professore, sarai sempre la nostra guida»

il contributo

La Camera Penale di Catanzaro “A. Cantàfora” ha appreso con profondo dolore la triste notizia della dipartita del Professore Avvocato Marcello Gallo e si stringe con sincero affetto e umana vicinanza a tutti i Suoi cari e a coloro, tanti, che lo hanno amato nel Suo straordinario percorso di vita. Ci lascia un Maestro colto, sensibile, elegante e raffinato, dotato di eccezionali virtù umane, animato da sincera passione politica e civile, generosamente impegnato nella formazione di intere generazioni di Giuristi e di Avvocati, per i quali ha rappresentato e continuerà a rappresentare un faro insostituibile, la bussola culturale e professionale nel delicato esercizio del ministero difensivo. L’Avvocatura tutta rimane orfana di un Suo pilastro, ma la Sua luce continuerà a brillare nei Suoi allievi e in tutti coloro che sapranno raccoglierne l’eredità, imitandone le virtù, indicandolo a modello per le future generazioni di studiosi e di Avvocati.

Consiglio direttivo Camera Penale “A. Cantafora” di Catanzaro