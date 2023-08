Color Fest, al via l’undicesima edizione del festival musicale

L’appuntamento

MAIDA Tre giorni di musica live, dj set ed eventi. Giunge all’undicesima edizione il Color Fest, festival musicale che si terrà dall’11 al 13 agosto nella storica sede dell’Agriturismo Costantino di Maida. Tanti gli ospiti attesi in quello che è ormai un appuntamento fisso dell’estate musicale italiana: dai Franz Ferdinand ai Verdena, passando dai Seun Kuti & Egypt80. In totale saranno oltre venti gli artisti che si esibiranno nell’arco dei tre giorni.

Le parole degli organizzatori

«Color Fest – scrivono gli organizzatori – è un festival che in dieci edizioni ha attirato decine di migliaia di partecipanti creando anno dopo anno una importante attrattiva turistica. La crescente partecipazione di pubblico proveniente da fuori regione, oltre il 50%, dimostra che il festival è ormai riconosciuto a livello nazionale come un punto di riferimento per la musica live». «Un appuntamento culturale – continuano – che negli ultimi anni ha aperto una finestra sulla musica internazionale e che per tre giorni fa incontrare generazioni e gusti differenti. Anche sul piano organizzativo questa undicesima edizione ha avuto come obiettivo quello di aprire il festival alla collaborazione con altre realtà virtuose del territorio. È con questa idea che nasce “BeColor” l’incontro tra il Color Fest e il Be Alternative Festival che hanno lavorato insieme per organizzare il live dei Franz Ferdinand del 13 agosto».

Gli artisti

I Franz Ferdinand apriranno, dunque, il loro tour italiano di 4 date al Color Fest, unica tappa dell’intero centrosud, realizzata in collaborazione con Be Alternative Festival e firmata Be Color. In line-up anche i ritmi travolgenti di Seun Kuti & Egypt 80, le cui sonorità si muovono tra la radice originaria dell’afrobeat e nuove contaminazioni musicali attraverso le quali Seun Kuti, figlio più giovane del pioniere dell’afrobeat Fela Kuti, si è impegnato ad estendere l’eredità paterna con la sua firma artistica. On stage anche grandi artisti del panorama musicale italiano come i Verdena, che dopo essersi esibiti nelle principali città di tutta Italia ed Europa tornano sul palco di Color con il loro Volevo Magia Tour 2023. A firmare l’edizione numero 11 anche nomi amati dai giovanissimi come Lovegang126, composta da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Asp126, Ugo Borghetti, Drone126 e Nino Brown, che presenterà live il primo album come collettivo, e Nello Taver, rapper e creator tra i più seguiti sul web per il suo dissacrante approccio al rap. Tra i gruppi più interessanti della nuova scena musicale belga, live per Color 11 anche gli Ada Oda, il progetto musicale tra rock post-punk e cantautorato italiano nato da un’idea di César Laloux e reso iconico dalla voce della frontwoman Victoria Barracato. Tra nuove proposte e grandi conferme, in line-up anche il cantautorato alternativo e sperimentale di Meg, l’universo sonoro di Giorgio Canali + Praino, il sound tra il funk e la disco di Napoli segreta; e ancora Fuera, Sibode Dj, Whitemary, Parbleu, Bruno Belissimo, Angelica, i vincitori del contest Supernova Santateresa, Icona Cluster e Duck Baleno, il Lacrima Party e i dj set di Disco Tic e Satan Said Dance.