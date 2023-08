Praia a Mare, ragazzini bullizzano un uomo e pubblicano il video su TikTok. Indagano i carabinieri

il caso

PRAIA A MARE Un uomo di Praia a Mare, che da tempo vive in condizioni di disagio, sarebbe stato bullizzato nella propria abitazione da alcuni ragazzini in vacanza nella cittadina dell’Alto Tirreno cosentino. L’episodio si sarebbe verificato domenica scorsa, 6 agosto. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, il terribile episodio si sarebbe verificato nella notte di domenica scorsa. I bulli saltano sul letto, lanciano fuori dalla finestra i vestiti dell’uomo, filmano tutto e lo pubblicano su TikTok. Il video dura 15 secondi e le immagini sono molto sgradevoli. Il breve filmato è stato acquisito dai carabinieri della Compagnia di Scalea, guidata dal capitano Andrea D’Angelo. E ha suscitato la reazione sdegnata del sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo: «Voglio chiarezza e per questo ritengo che queste persone devono andare via subito dal nostro paese. Accoglienza turistica non vuol dire essere colonizzati da bande di ragazzini incivili che, durante la notte, imperversano nel nostro paese senza seguire le più basiche regole del vivere civile. Noi non abbiamo bisogno di queste persone, i nostri turisti perbene, che per fortuna sono la maggior parte, non meritano questo scenario, come non lo meritano i praiesi. Vi invito a denunciare qualsiasi avvenimento contrario alle regole e alla legge affinché le Forze dell’Ordine possano agire in modo tempestivo ed efficace. Solo l’unione di tutti noi potrà consentire di ristabilire l’ordine che regna 11 mesi l’anno nel nostro meraviglioso Paese e che si perde ad agosto a causa di un numero minuto, ma molto fastidioso, di ragazzini maleducati».