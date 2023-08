Cade in un fiume nei pressi delle cascate del Marmarico, salvata una donna a Bivongi – FOTO

i soccorsi

BIVONGI Intervento nella mattinata per il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, impegnato nel recupero di una donna infortunatosi sul fiume Stilaro. R.C. le sue iniziali, 56 anni, si è procurata una probabile frattura di una gamba mentre si trovava nei pressi delle Cascate di Marmarico a Bivongi, nel Reggino, nel Parco Regionale delle Serre, assieme al marito. Attivati nella tarda mattinata dalla Centrale Operativa del 118 di Reggio Calabria, tecnici appartenenti alle Stazioni Alpine Aspromonte e Catanzaro e alla Stazione Speleo Calabria, sono giunti sul posto e, a supporto di una squadra di Vigili del Fuoco di Monasterace già presenti in loco, hanno trasportato la donna, dopo averla imbarellata, fino ad un punto in cui c’era ad attenderla un’ambulanza del 118.