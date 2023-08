Catanzaro, oggi nasce ufficialmente il Fiorita bis: ecco le new entry e i confermati – NOMI

“alchimie” politiche

CATANZARO Dopo una fase di trattative lunghe ed estenuanti, nasce oggi pomeriggio ufficialmente la seconda Giunta comunale di Catanzaro a guida del sindaco Nicola Fiorita. Come ampiamente anticipato, Fiorita ha convocato oggi pomeriggio alle 16,30 nna conferenza stampa per presentare la nuova squadra di governo frutto dell’allargamento della maggioranza all’area centristra “Noi Moderati” di Antonello Talerico: rispetto alla precedente Giunta ci saranno tre volti nuovi, che prenderanno il posto dei dimissionari (con tanto di code polemiche) Venturino Lazzaro e Nino Cosentino e di Aldo Casalinuovo, il cui incarico è stato revocato dal sindaco e che stamattina con un post su facebook si è congedato da Palazzo De Nobili. I nuovi assessori saranno in quota “Noi Moderati” il consigliere comunale Giorgio Arcuri, che avrà la delega (già di Casalinuovo) all’Ambiente e la delega alla Protezione civile e Giusi Pino, che avrà le Politiche sociali, e in quota “Cambiavento”, il movimento del sindaco Fiorita, il consigliere comunale Nunzio Belcaro, che avrà la delega all’Istruzione e allo Sport. Confermati il vicesindaco con delega all’Urbanistica Giusi Iemma, presidente regionale del Pd, Marinella Giordano (Personale e Polizia municipale), Maria Mongiardo (Bilancio), Donatella Monteverdi (Cultura), Antonio Borelli (Attività economiche), Raffaele Scalise (Lavori pubblici). Sul piano politico è evidente che con l’accordo con Noi Moderati di Talerico – la cui area ha ben 7 consiglieri comunali – l’asse della coalizione si sposta da un profilo marcatamente di centrosinistra a un profilo più moderato, con innesti provenienti anche dal centrodestra. E infine resta a capire la posizione del Pd e soprattutto i nomi in quota Pd, che perde un assessore (Casalinuovo) e che nelle ultime ore ha in corso una trattativa difficile con Fiorita, che vorrebbe attribuire ai dem Mongiardo. (c. a.)