Corigliano Rossano, standing ovation per Francesco Cicchella

l’evento

CORIGLIANO ROSSANO Standing ovation, ieri sera, all’anfiteatro De Rosis di Corigliano Rossano per Francesco Cicchella ed il suo spettacolo “Bis!”. Tutti in piedi per applaudire il one man show che fa fatto ridere e cantare letteralmente tutta la città. Cicchella ha riunito tutti i suoi cavalli di battaglia, tra cui le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri. Tra musica e comicità. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che ha firmato anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che hanno impreziosito lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

«Cicchella sa fare davvero tutto», il commento dei tantissimi cittadini che non hanno voluto perdersi neppure un minuto del suo show. Musica, canto, ballo, comicità, recitazione e tante battute una dietro l’altra in un crescendo vivace e ritmato. E lui, che è un imitatore noto soprattutto per aver partecipato a “Tale e quale show” in onda su Rai1 e famosissimo anche per la sua comicità in “Made in Sud” per ben 13 edizioni, ha giocato con il pubblico. Esaminando i grandi artisti musicali sotto la lente dell’ironia e della leggerezza, ma anche della bravura e regalando emozioni di puro divertimento oltre che momenti musicali di classe.Voci, suoni, colori, di un mondo televisivo e teatrale che è stato in sé spettacolo nello spettacolo per Corigliano Rossano.