Camera di commercio, a Cosenza Help Desk Bandi per l’ausilio alle imprese

lo strumento

COSENZA «La Camera di Commercio di Cosenza presenta Help Desk Bandi, un ulteriore strumento di ausilio per le imprese offerto tramite l’Azienda Speciale Promocosenza e realizzato da Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo dell’economia locale e nella valorizzazione del territorio». A riferirlo è un comunicato dell’ente. «Il servizio – è detto nel comunicato – rappresenta una risorsa per le imprese che desiderano chiarimenti e supporto nella compilazione delle domande di finanziamento. Fornisce risposte chiare sui requisiti di partecipazione, la documentazione richiesta e le modalità di presentazione delle domande, offrendo anche assistenza pratica nella compilazione dei moduli e nella preparazione della documentazione. “Help desk bandi” consente inoltre alle imprese di risparmiare tempo nella ricerca e nell’analisi delle proposte in essere, selezionando le informazioni rilevanti e mettendo in luce le opportunità più pertinenti. Dalle informazioni sui contenuti dei bandi e sulle scadenze passando per l’analisi di fattibilità delle spese proposte per finire al supporto nella compilazione della domanda: ogni fase viene curata al meglio per consentire all’imprenditore di comprendere e valutare nel dettaglio ogni possibilità. L’accesso al servizio è gratuito è può essere richiesto anche presso la sede di Cantinella di Corigliano-Rossano oppure al link: https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/help-desk-bandi .kl». (Ansa)