Castrolibero, tentato omicidio di Alfredo Foggetti. Chiuse le indagini

l’agguato

COSENZA Chiuse le indagini preliminari riferite al tentato omicidio di Alfredo Foggetti, verificatosi il 15 marzo 2022 a Castrolibero, in provincia di Cosenza. Nove i colpi sparati contro il giovane, raggiunto al torace e trasportato d’urgenza all’ospedale Annunziata della città bruzia. La vittima dell’agguato riesce miracolosamente a salvarsi e il suo presunto aggressore, il 32enne Danny Romano, viene arrestato (qui la notizia). Dopo la sparatoria, l’aggressore (difeso dall’avvocato Antonio Quintieri) fa ritorno nella propria abitazione dove la Squadra Mobile di Cosenza, al termine di una perquisizione, rinviene e sequestra alcuni capi di abbigliamento di Romano poi riconosciuti da Foggetti come quelli indossati il giorno del tentato omicidio.

La ricostruzione

Gli investigatori hanno ricostruito i passaggi legati al tentato omicidio, grazie anche alla testimonianza di un testimone che avrebbe udito «alcuni colpi d’arma da fuoco».

«Ero spaventatissimo ma non ricordo di essermi girato per guardare cosa stesse succedendo ma rammento perfettamente di essere scappato su per le scale dì casa mia lasciando il portone aperto», confessa agli investigatori. «Dopo circa un minuto ho sentito un rumore nelle scale come se qualcuno entrasse velocemente nell’atrio del portone e un tonfo come se qualcuno fosse caduto a terra. Sono sceso dalle scale e ho trovato nell’androne Alfredo Foggetti a terra». Sul posto era presente un altro soggetto «che controllava le condizioni di Alfredo alzandogli la maglietta per vedere dove fosse stato attinto e vedevo che era staro colpito al torace». Il testimone, racconta di aver aiutato «ad alzare da terra Alfredo e li accompagnavo fino al cancello esterno. «Non ho visto altro e sono rimasto a casa fino all’arrivo della Polizia di Stato». (f.b.)