L’Orchestraccia e gli Ynsanya in concerto a Diamante

l’evento

DIAMANTE Si preannuncia come un vero e proprio evento musicale la presenza a Diamante dell’Orchestraccia, il prossimo 13 agosto alle 22.00 in Piazza Mancini. Il concerto, a ingresso libero, è previsto nell’ambito dei Festeggiamenti Civili per il 95° Anniversario dell’Incoronazione dell’Immacolata, Patrona della Città. L’Orchestraccia è uno dei gruppi folk rock più amati in Italia, noto anche anche per le frequenti apparizioni televisive e le presenze al Festival di Sanremo e al Concerto del Primo Maggio, che li ha visti protagonisti di trascinanti esibizioni. L’Orchestraccia è una formazione aperta nata nel 2011, dall’idea e dalla voglia di noti attori e cantanti di unire diverse esperienze per creare una forma innovativa di spettacolo, che comprendesse musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. Partendo dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento, l’Orchestraccia ha riscoperto con successo canzoni e testi che sono oramai patrimonio della cultura italiana. Una tradizione che è proseguita con la creazione di inediti della band, in un mix di teatro, canzone di grandissimo impatto e che si coniuga con un suono che unisce diversi generi: Rock, ritmi latini, Ska, Punk, Pop e naturalmente Fok Rock.





L’11 agosto sempre in Piazza Mancini alle ore 21,30 e in occasione dei festeggiamenti civili per la Festa Patronale si esibiranno gli Ynsanya, una agguerrita e brillante band calabrese e di grande interesse che di recente, partecipando a Sanremo Rock, ha ottenuto la possibilità di partecipare alla finalissima di Settembre che si terrà nel mitico Teatro Ariston. Appuntamenti da non mancare, quindi, l’11 e il 13 agosto, in Piazza Mancini con ingresso libero.