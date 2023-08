«Se tutto diventa spettacolo»

la riflessione

La vicenda di Torino con la diffusione del video durante il quale Massimo Segre lasciava la sua futura sposa è agghiacciante. Lo è per una serie di motivi.

Il primo, è la spettacolarizzazione di fatti assolutamente privati, e anche il tradimento lo è, considerando che non viviamo in una Teocrazia ma in un Paese liberale. Esporre una donna al pubblico ludibrio è una pessima vendetta. Sarebbe stato semplice lasciare la propria fidanzata e non mettere in piazza vicende che meritavano di restare nell’intimità.

Il secondo motivo è che sopravvive ancora l’idea del tradimento come peccato e ancora di più come peccato femminile e come perdita di onore maschile. Parole come “cornuto” o “cornuta” sono la sopravvivenza di una semantica arcaica. Seppure non vi è dubbio che sia un’esperienza dolorosa il tradimento può anche riavvicinare una coppia. Il giudizio esterno è fermo a una visione antropologica che fa rabbrividire. Chi è legittimato a giudicare ciò che avviene all’interno di una coppia? Nessuno.

Il terzo motivo è l’insopportabile narcisismo del protagonista che “lascia libera” la sua futura moglie come se fosse una sua proprietà.

Michele Segre è veramente il prototipo del narciso che organizza una vendetta che pochissimi avrebbero potuto realizzare. È molto più sano soffrire e disperarsi, affrontare il dolore e poi semplicemente troncare una relazione. Grandi autori come Antonio Semerari, Giuseppe Nicolò hanno spiegato le dinamiche narcisistiche che qui appaiono nella loro maestosità.

Una donna può tradire così come un uomo. Spesso accade, spesso no. Spesso tutto si ricompone perché è una decisione di libertà della coppia.

Organizzare una specie di conferenza stampa per esibire la vendetta è un residuo mentale bellico. Che fa fare una pessima figura a tutti i maschi.