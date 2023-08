In migliaia alla manifestazione contro il ponte: «Non ci fermeremo»

la protesta

Migliaia di persone a Messina alla manifestazione contro la realizzazione del ponte sullo Stretto. Come annunciato nel corteo di giugno a Torre Faro , il popolo del No ponte (la foto è di Gazzetta del Sud) è tornato in piazza, questa volta con un corteo partito da piazza Cairoli in pieno centro città. Migliaia di persone arrivate da tutta la Sicilia e anche dalla Calabria manifestano con striscioni, bandiere, cartelli, slogan contro un’opera considerata inutile e costosa e per chiedere strade, autostrade e ferrovie e tutte le infrastrutture che mancano in Sicilia e Calabria. «Crediamo che il ponte verrà fermato dal protagonismo delle popolazioni che si manifesta attraverso la gente che scende in piazza, se non c’è non riusciamo a fermare quest’opera», ha detto Gino Sturniolo, tra i fondatori del movimento No Ponte. «Siamo stati in corteo il 17 giugno – ha proseguito – è stata una bellissima e grandissima manifestazione, oggi siamo di più di quanto eravamo prima ed è una bellissima notizia, in inverno ci sarà un’altra manifestazione e sicuramente saremo ancora di più. Non ci fermeremo fino a quando non si fermerà l’iter progettuale e non ci fermeremo neanche se venissero avviati i cantieri, continueremo a manifestare anche in questa ipotesi». (Agi)