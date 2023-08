Crotone a testa alta contro la Cremonese, allo “Zini” finisce 3-1

coppa italia

CREMONA Qualificazione sofferta ai 16esimi di Coppa Italia per la Cremonese. I grigiorossi si impongono 3-1 sul Crotone, ma soltanto ai tempi supplementari. La gara si sblocca presto e sono i calabresi ad andare in vantaggio, grazie alla rete di Tumminello al 7° del primo tempo. I padroni di casa pareggiano al 30° con Afena-Gyan che mette dentro, chiudendo una bella azione Vazquez-Sernicola. Il risultato non cambia nei 90′ regolamentari e si va ai supplementari. Al minuto 105 Vazquez mette ancora in mostra la sua classe e firma di sinistro la rete del 2-1, poi al 117° la chiude Pickel che sigla il definitivo 3-1. La Cremonese di Ballardini (Serie B) accede ai 16esimi dove affronterà il Cittadella, esce a testa alta il Crotone di Zauli (Serie C).