Tragico incidente a Catanzaro, perde la vita un 47enne

CATANZARO Ancora un incidente mortale sulle strade calabresi. Questa volta la tragedia si è verificata nel quartiere Lido di Catanzaro, precisamente vicino al parco Gaslini. A perdere la vita nel primo pomeriggio un 47enne (S.B.) che, per cause in corso di accertamento, a bordo della sua moto, una Honda, si è scontrato con un’automobile (Peugeot) alla cui guida vi era una donna, trasportata in ospedale. Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto Polizia, carabinieri e Vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.