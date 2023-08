Unità cinofila salva quattro bambini a Catanzaro Lido. Erano in difficoltà su una canoa

il soccorso

CATANZARO Il soccorso non va in vacanza neanche nei giorni festivi, il vigile del Fuoco del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro e volontario del Nucleo Cinofili Anpas Croce Verde Catanzaro Silipo Giancarlo, è intervenuto con la sua Unità cinofila di Salvataggio Operativa per recuperare quattro bambini che, su una canoa con gonfiabile al seguito, giocando sono sfuggiti al controllo dei rispettivi genitori, e non sapendo in alcun modo maneggiare i remi si sono allontanati molto dalle acque sicure.

I genitori si sono precipitati per chiedere aiuto all’Unità cinofila di Salvataggio Giancarlo e Mae, che in quel momento si trovava nella postazione fissa dello stabilimento balneare “Cocobeach”. L’unità cinofila a quel punto è entrata in azione e si è tuffata in acqua per recuperare i quattro bambini, che erano in una situazione di panico. Agganciando canoa e gonfiabile, i piccoli sono riportati a riva e riconsegnati ai genitori.