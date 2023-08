Frattura della rotula e rottura del legamento per Tony Hadley: la diagnosi all’ospedale di Lamezia

l’incidente

LAMEZIA TERME Ha riportato la frattura della rotula e la rottura del legamento rotuleo Tony Hadley, il cantante ed ex frontman degli Spandau Ballet, che ieri prima di esibirsi in piazza a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, è stato vittima di una caduta in camerino. A formulare la diagnosi è stato il primario del reparto di ortopedia dell’Ospedale civile “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme dove il cantante britannico, che ha 63 anni, si è recato in mattinata e dove è stato sottoposto agli accertamenti previsti. Ieri sera Hadley, che dal 1989 dopo lo scioglimento della band inglese per dedicarsi alla carriera di solista, comunque ha portato a termine il suo live esibendosi assieme ai componenti della sua Fabulous TH Band seduto su uno sgabello e con la gamba fasciata davanti a 20 mila persone che hanno gremito la piazza Primo Maggio di Palmi addobbata per i festeggiamenti della Varia, patrimonio universale dell’Unesco. (Ansa)