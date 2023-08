Infrastrutture, Ferrara contro Salvini: «Tratta la Calabria come una colonia da sfruttare»

l’affondo

«Il senatore Matteo Salvini, eletto nella 18esima legislatura in Calabria, è lo stesso che da Ministro delle Infrastrutture sta tagliando opere fondamentali per lo sviluppo della Calabria? La notizia della rimodulazione di 2,5 miliardi di euro dal Sud verso il Nord del Paese è di una vergogna assoluta. Tra le linee che perderanno i fondi si annoverano il potenziamento della Lamezia Terme-Catanzaro e della Sibari-Porto Salvo. La Calabria è la Regione più colpita da questi tagli ferragostani che ancora una volta dimostrano la natura predatoria della Lega. Salvini tratta la Calabria come una colonia da sfruttare, un atteggiamento ipocrita e menefreghista verso i territori più poveri d’Europa che speravano nel PNRR per una opportunità di rilancio e sviluppo. Ci auguriamo adesso che il suo alleato Roberto Occhiuto, Presidente di una Regione purtroppo abbandonata dal governo, dimostri un po’ di orgoglio e difenda i nostri territori da questi scippi in salsa leghista». Così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.