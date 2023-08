Donna uccisa a Piano di Sorrento, fermato il presunto omicida

L’arresto

PIANO DI SORRENTO Individuato e fermato il presunto autore dell’omicidio di Anna Scala, la 56enne trovata nel bagagliaio di un auto a Piano di Sorrento, in Campania. Come riporta l’Ansa l’uomo si trovava in una zona della città non lontana dal luogo in cui aveva nascosto lo scooter con il quale si era allontanato dopo l’omicidio. Il cadavere della donna è stato trovato nella giornata di oggi in una zona condominiale del comune campano con diverse ferite di arma da taglio. Secondo le prime indiscrezioni, potrebbe trattarsi dell’ex compagno che la donna, originaria di Vico Equense, aveva denunciato per stalking.