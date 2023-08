A Squillace Lido squarciati i gonfiabili del “Blue Park” – VIDEO

l’episodio

SQUILLACE Gonfiabili squarciati: è quello che resta nello specchio d’acqua di Squillace Lido del progetto ideato dall’associazione “Blue Park”. L’amara sorpresa, questa mattina. Un vero e proprio atto vandalico che colpisce l’associazione, ma che si riflette su un’attrazione ideata per i più piccoli e le famiglie del territorio. Intanto il titolare, Giuseppe Chiarelli, ha già sporto denuncia, ma sui social non è mancata la solidarietà, accompagnata dall’indignazione.

«Esprimiamo la più viva solidarietà agli imprenditori del Blue Park, il parco-giochi in gomma gonfiabile, collocato nelle acque del mare di Squillace, per il deplorevole atto subito nella notte scorsa. Simili intollerabili gesti non possono certo turbare la serenità degli squillacesi e di quanti hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze sul nostro territorio. Siamo certi che le forze dell’ordine faranno presto chiarezza su quanto avvenuto, assicurando i responsabili alla giustizia». È quanto scrivono su Facebook Oldani Mesoraca e Vincenzo Zofrea, consiglieri comunali di opposizione della lista “Tuttinsieme per Squillace”. Su Facebook anche il videomessaggio del sindaco di Squillace, Pasquale Muccari: «Solidarietà per un atto grave che ha colpito gli amici del parco acquatico. Spetterà a chi di dovere capire se è stato un atto vandalico o, peggio, intimidatorio». «È la nostra e quella della Calabria l’immagine che viene gravemente compromessa».