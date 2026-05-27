Festa dell’Arma dei Carabinieri: celebrazioni a Reggio Calabria

l’anniversario

REGGIO CALABRIA Venerdì 5 giugno si svolgerà sul lungomare di Reggio Calabria il 212 anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Una celebrazione – con lo schieramento dei Reparti rappresentativi di tutte le componenti – che quest’anno avrà un significato in più ricorrendo gli 80 anni della Repubblica Italiana. Inoltre, dal 4 al 7 giugno, sarà allestito il “Villaggio Arma”, all’interno di Villa Borghese a Roma (viale delle Magnolie e piazzale dei Martiri), un’opportunità per immergersi nella storia e nelle tradizioni: ci saranno stand di tutti i Reparti, in un’area di circa 400 metri, fino al Pincio dove – al tramonto – sono in programma esibizioni della Banda dell’Arma. L’evento vedrà anche la rievocazione storica della celebre Carica di Pastrengo, eseguita dal 4 Reggimento Carabinieri a cavallo: avra’ inizio alle 19,30 del 7 giugno a Roma, Villa Borghese, piazza di Siena. A seguire, il concerto della Banda dell’Arma che chiudera’ il “Villaggio Arma”. E per la prima volta, nei giorni 5 e 6 giugno, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri sarà aperto al pubblico per un ciclo di visite guidate.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato