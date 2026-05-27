Non raggiunto il quorum alle elezioni, nominato il commissario a Tortora

amministrative 2026

COSENZA La prefetta di Cosenza Rosa Maria Padovano, in considerazione del mancato raggiungimento del quorum dei votanti richiesto dalla legge, che ha determinato la nullità delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Tortora, stante la necessità di provvedere all’amministrazione del Comune, ha nominato la Rosa Correale, viceprefetto vicario, commissario per la provvisoria gestione dell’Ente, fino alla prossima tornata elettorale ordinaria, e comunque fino all’insediamento degli organi elettivi. Con il medesimo provvedimento sono stati conferiti al commissario prefettizio i poteri spettanti al sindaco, al Consiglio ed alla giunta comunale.

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