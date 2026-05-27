Confagricoltura saluta e ringrazia il prefetto De Rosa: «Un autorevole punto di riferimento»

il messaggio

CATANZARO «A pochi giorni dalla conclusione del suo incarico desideriamo esprimere al Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, un indirizzo di saluto scevro dalla formalità dei rispettivi ruoli e rende invece merito ad un impegno che ha reso la Prefettura un solido, autorevole ed efficiente punto di riferimento». Lo affermano Raffaele Stanizzi, Presidente Confagricoltura Catanzaro, e Alberto Statti, Presidente Confagricoltura Calabria. «In questi intensi anni di lavoro – proseguono Stanizzi e Statti – il Prefetto De Rosa ha interpretato il proprio incarico con il profilo del servitore della Stato ma, allo stesso tempo, con una profonda sensibilità umana ed istituzionale che lo ha portato ad incontrare cittadini, associazioni, comunità. A volte si tende a trascurare il valore dell’ascolto, eppure in contesti affatto semplici come i nostri la capacità di mantenere un dialogo aperto e quotidiano con le organizzazioni di rappresentanza e con le istituzioni locali è decisiva. Molte sono state le iniziative che potrebbero essere richiamate, ci piace richiamarne a titolo esemplificativo solo due. I molti protocolli siglati con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali, come quello per la prevenzione ed il contrasto del Fenomeno dell’Usura nella Provincia di Catanzaro, e poi l’accelerazione impressa al progetto di bonifica del campo Rom di Contrada Scordovillo a Lamezia Terme. Al Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, il nostro grazie, dunque, per la competenza dimostrata e per la passione dimostrata nell’interpretare un ruolo di così grande responsabilità».

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