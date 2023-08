Nascondeva la droga sotto la lavatrice, in manette un 25enne a Crotone

il fatto

CROTONE L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel capoluogo da parte del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha portato al sequestro di circa 300 grammi di sostanza stupefacente, e all’arresto di un crotonese di 25 anni. Gli agenti della Squadra Volanti, impegnati nell’attività ordinaria di controllo del territorio nel centro storico, hanno notato movimenti sospetti di un soggetto, noto per i suoi pregiudizi, per cui hanno provveduto ad effettuare un controllo dapprima personale, e successivamente nella sua abitazione. Nel corso della perquisizione all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno sentito un forte odore di marjuana provenire dal bagno, ed hanno rinvenuto al di sotto della lavatrice domestica materiale stupefacente del tipo hashish del peso di circa 254 grammi e 56 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e banconote di diverso taglio per un totale di euro 210. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il soggetto, tratto in arresto, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.