Notte da incubo per un autotrasportatore: sequestrato e derubato del carico nella Sibaritide

il caso

CASSANO ALLO JONIO Sembra una scena di Breaking Bad: un’area deserta, un mezzo pesante che trasporta un carico “interessante” e un gruppo di fuoco che entra in azione per prenderlo in consegna. A differenza di quanto avviene (spesso) nella serie tv, la droga non c’entra. Ma la notte dell’autista è stata certamente da incubo: Sequestrato e rapinato del carico sulla statale che collega Doria di Cassano allo Jonio all’area di Cammarata. Momenti di terrotre per un autotrasportatore, fermato nei pressi dello svincolo 534. Era diretto, in teoria, nel Lametino e trasportava elettrodomestici. Il fatto è avvenuto, secondo quanto riferisce la Gazzetta del Sud, sulla strada che conduce verso l’A2. In pochi istanti, il mezzo è stato bloccato e uno dei rapinatori è salito a bordo e ha costretto il conducente a seguire un percorso preordinato dalla gang. Il mezzo avrebbe raggiunto una strada interpoderale per essere totalmente svuotato e poi dato alle fiamme. Il conducente del tir è riuscito, dopo diversi minuti, a dare l’allarme grazie ai numeri di emergenza. A quel punto sono arrivati i soccorsi dei vigili fuoco del Distaccamento di Castrovillari e dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile presso la Compagnia di Castrovillari. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare per raggiungere il luogo in cui il mezzo è stato bruciato e procedere con le operazioni di spegnimento e bonifica. Gli investigatori hanno avviato le indagini: posti di blocco in tutta l’area, acquisizione della testimonianza dell’autista e analisi minuziosa delle immagini a circuito chiuso presenti nella zona con l’obiettivo di assicurare i responsabili alla Giustizia. L’inchiesta che prenderà il via dall’informativa redatta dai carabinieri è coordinata dalla Procura di Castrovillari. Un lavoro delicatissimo: toccherà comprendere se il commando abbia utilizzato vetture rubate per muoversi e quali siano i mezzi usati per svuotare il Tir. Indagine che si annuncia complicata.