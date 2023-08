Topi a spasso su Corso Mazzini, l’avvistamento nel cuore di Cosenza – VIDEO

la scena

COSENZA Dovrebbe essere il “salotto buono” di Cosenza, rappresentare un biglietto da visita per la città, ma alcune immagini pubblicate sulla pagina di Cosenza 2.0, mostrano un Corso Mazzini invaso dai topi. Poco distante da quello che sembra essere il tavolino di un bar e a pochi passi da una persona seduta, da un tombino, in pieno giorno, sbucano ben sette roditori che poco dopo fanno rientro in quella che sembra essere la loro tana. Una scena immortalata in un video che ora sta facendo il giro del web scatenando l’indignazione generale.