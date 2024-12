Lavoro, interrogazione della Bruni: quali garanzie per i precari?

dalla regione

REGGIO CALABRIA “Quali misure intende adottare la Regione Calabria per garantire la continuità occupazionale dei 42 lavoratori attualmente impiegati attraverso Fincalabra Spa e quali sono le prospettive per la loro stabilizzazione o rinnovo contrattuale a partire da febbraio 2025?”. È uno degli interrogativi posti dalla consigliera regionale del Partito democratico Amalia Bruni, nell’interrogazione a risposta scritta relativa alla situazione del precariato storico in Calabria, con particolare riferimento al progetto di supporto tecnico per l’attuazione del Pnrr e della programmazione 2021-2027 dei Fondi Sie, attuato tramite Fincalabra Spa. L’interrogazione, è scritto in una nota, “solleva preoccupazioni in merito alla stabilizzazione dei lavoratori attualmente impiegati e alla gestione delle risorse finanziarie residue. Servono risposte chiare riguardo alla gestione del precariato e all’uso delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di garantire non solo la stabilità occupazionale dei lavoratori coinvolti, ma anche l’efficacia delle politiche regionali in questo contesto”. “Secondo la L.R. 6/2023, pubblicata nel febbraio 2023 – afferma Bruni nell’interrogazione – la Regione Calabria ha previsto l’impiego di lavoratori qualificati con esperienza pregressa per supportare i dipartimenti regionali e le amministrazioni locali nell’attuazione delle misure previste dal PNRR. Un progetto avviato con grande aspettativa, ma che ha visto un notevole scostamento tra il numero di figure inizialmente previste e quelle effettivamente contrattualizzate”. Bruni chiede al presidente della giunta Roberto Occhiuto “come intende la Regione Calabria impiegare le risorse finanziarie residue derivanti dal mancato utilizzo delle risorse destinate all’assunzione delle 132 figure professionali originariamente previste nel progetto?” e “quali azioni intende intraprendere la Regione Calabria per sostenere l’applicazione completa della L.R. 6/2023, al fine di garantire l’impiego di tutto il personale del cosiddetto ‘precariato storico’ individuato nel decreto n. 16670 del 16/11/2023?”. “Il precariato storico – conclude Bruni – è una delle questioni più urgenti da affrontare per garantire la stabilità lavorativa e la continuità dei servizi essenziali per la nostra Regione. Il progetto avviato con Fincalabra ha visto l’impegno di solo una parte delle figure professionali inizialmente previste, con un conseguente spreco di risorse. È fondamentale che la Giunta regionale risponda con urgenza a queste questioni e prenda misure concrete per la stabilizzazione dei lavoratori e per l’ottimizzazione delle risorse finanziarie, così da evitare che i progressi fatti finora vadano perduti”.

